Officieel: Aston Martin verlengt contract Stroll

Het team van Aston Martin heeft zojuist bekend gemaakt wie volgend jaar de teamgenoot is van Fernando Alonso. Het is geen verrassing, maar de Britse renstal gaat verder met Lance Stroll. De Canadees is al sinds het begin van het project verbonden aan Aston Martin.

Stroll was één van de weinige coureurs waarvan er niets duidelijk was over de duur van zijn contract. De zoon van teameigenaar Lawrence Stroll was echter nog niet bevestigd voor 2025, maar daar is nu verandering ingekomen. Aston Martin heeft bekendgemaakt dat Stroll ook in de aankomende jaren voor de renstal zal rijden. Hij zal er dus ook bij zijn als Aston Martin in 2026 gaat samenwerken met Honda.