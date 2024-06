Sainz kritisch op 'overdreven' en 'extreme' 2026-regels

Eerder deze maand maakte de FIA de regels voor 2026 bekend. De motorregels waren al eventjes bekend, maar de technische regels zorgden voor veel opschudding. Ook Carlos Sainz plaatst er nu zijn vraagtekens bij, en hij stelt dat het allemaal een beetje overdreven is.

In 2026 gaat er zeer veel veranderen in de Formule 1. De motoren worden veel zuiniger, en er komt een gelijke verdeling tussen de verbrandingsmotor en de elektrische delen. De FIA komt met actieve aerodynamica in de bochten en op de rechte stukken. Daarnaast wordt er afscheid genomen van de DRS, en komt er ter vervanging een nieuw systeem dat luistert naar de naam Manual Override Mode.

Meerdere coureurs hebben hun zorgen al geuit. Ook huidig Ferrari-coureur Carlos Sainz laat nu een kritisch geluid horen over de regels. Bij Motorsport.com is hij duidelijk: "Van alles wat ik heb gezien, lijkt het me een beetje overdreven wat we in 2026 gaan doen. Dat geldt voor alles, voor de motor en de aerodynamica. We proberen misschien wel te veel met alle dingen te spelen door de downforce links en rechts te manipuleren en vijftig procent van het vermogen uit de elektrische motoronderdelen te halen. Ik weet het niet. Het lijkt extreem en ik ben benieuwd waar ze uiteindelijk op uit gaan komen."