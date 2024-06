Marko hoopt dat Mercedes snel aansluiting vindt

Het team van Red Bull Racing is niet langer oppermachtig in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal heeft de afgelopen twee races nog wel gewonnen, maar dat kwam vooral door Max Verstappen. Helmut Marko ziet dat McLaren momenteel heel sterk is, en hij hoopt dat Mercedes snel de aansluiting kan vinden.

Verstappen en Red Bull moesten het in Canada en Spanje vooral opnemen tegen McLaren-coureur Lando Norris. De Brit liet zien wat hij in huis heeft, maar in beide races kwam hij net te kort voor de zege. Kleine foutjes en opvallende strategieën gooiden roet in het eten voor Norris. Volgens velen is McLaren momenteel het sterkste team, maar is Max Verstappen nog steeds oppermachtig door zijn sterke stuurmanskunsten.

Ook Red Bull-adviseur Helmut Marko stelt dat McLaren momenteel de snelste auto heeft. Hij is benieuwd hoe alles gaat verlopen in Oostenrijk, en hij spreekt zich bezorgd uit in zijn column voor Speedweek: "Vorig jaar zagen we de wederopstanding van McLaren op de Red Bull Ring. Ze introduceerden daar hun update en sindsdien zijn ze snel. Max rijdt echter vrijwel vlekkeloos, en godzijdank kan Lando dat nog niet, maar hij blijft wel onze voornaamste concurrent. Ik hoop dat Mercedes sterker wordt en voorlopig het tweede team zal zijn, want dat kan ons helpen in het wereldkampioenschap."