Wolff ziet dat Mercedes nog niet ver genoeg is voor strijd om zeges

Het team van Mercedes heeft een tweetal positieve raceweekenden achter de rug. In Oostenrijk wil men de positieve gevoelens vasthouden. Teambaas Toto Wolff blijft echter rustig en hij stelt dat de Red Bull Ring weer voor nieuwe uitdagingen zal gaan zorgen.

Na een tegenvallende start van het seizoen, kan Mercedes nu weer omhoog kijken. In Canada en Spanje presteerde het team zeer solide. Afgelopen weekend in Spanje greep George Russell de leiding bij de start en kwam Lewis Hamilton uiteindelijk als derde over de streep. Vooral in de kwalificaties konden ze goed meekomen, terwijl ze in de races sterker wisten te presteren dan de concurrenten van Ferrari.

Nieuwe uitdaging

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft veel zin in het raceweekend in zijn thuisland. In de preview van Mercedes wil hij echter niet te vroeg juichen: "We gaan naar Oostenrijk en daar hopen we onze sterke prestaties op de baan vast te houden. Het is weer een compleet ander circuit dat afgelopen weekend, en dat vormt een nieuwe uitdaging voor onze auto. Er zijn veel langzame delen, een aantal langere rechte stukken en een relatief snelle middelste sector."

Zege

Wolff is trots op het werk dat zijn team heeft verricht. Volgens hem is dit de oorzaak van de recente stappen van Mercedes. Toch stelt hij ook dat er nog genoeg werk te doen is: "We weten dat we nog meer moeten doen om een realistische kans te maken op een gevecht voor de overwinning. Het werk blijft doorgaan en we bevinden ons in een ontwikkelingstraject dat naar boven beweegt. De kop van het veld zit dicht bij elkaar, en we moeten ons best doen om weer mee te kunnen strijden voor het podium."