Verstappen evenaart twee legendes met recordpodium

Max Verstappen kende afgelopen weekend weer een zeer succesvolle race in Spanje. Hij moest ervoor vechten, maar hij kwam toch als winnaar over de streep. Verstappen was blij met zijn zege, en het zorgde er ook voor dat hij twee levende legendes heeft geëvenaard.

Het team van Red Bull Racing heeft het momenteel lastig, maar Verstappen blijft door presteren. Hij versloeg de jagende Lando Norris in Spanje, en dat was zeker niet de eerste keer dit jaar. Door zijn zege mocht Verstappen voor de 61ste keer in zijn loopbaan naar juichen om een zege in de Formule 1. Bij deze statistiek zal Verstappen vermoedelijk niet lang stil staan, maar voor een andere statistiek is er wel veel aandacht.

Verstappen mocht door zijn zege namelijk voor de 106e keer in zijn Formule 1-loopbaan het ereschavot betreden. Hiermee komt Verstappen op gelijke hoogte met levende legendes Fernando Alonso en Alain Prost. Verstappen staat nu op de gedeelde vierde plaats in het lijstje van de meeste podiumplaatsen in de geschiedenis van de Formule 1. Het is de verwachting dat Verstappen snel in zijn eentje op de vierde plaats zal staan in dit lijstje. Mogelijk haalt hij Sebastian Vettel bij, de Duitser staat op 122 podiumplaatsen. Lewis Hamilton voert dit klassementje nog altijd aan met 198 podiumscores.