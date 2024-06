Mercedes-kopstuk hoopt op Verstappen: "Zilver zal hem goed staan"

Het lijkt er sterk op dat Max Verstappen niet gaat vertrekken bij Red Bull Racing. In de afgelopen maanden regende het geruchten, maar bij Mercedes geven ze niet op. Ook de CEO van moederbedrijf Mercedes-Benz Ola Källenius toont nu zijn interesse in Verstappen.

Mercedes is op zoek naar een nieuwe stercoureur aangezien Lewis Hamilton gaat vertrekken naar Ferrari. Verstappen beschikt nog over een langlopende deal bij Red Bull, maar bij Mercedes proberen ze al maanden te profiteren van de omstandigheden. Eerst wees men naar de interne onrust bij Red Bull en nu gaat het steeds vaker om de terugval van de Oostenrijkse renstal. Verstappen lijkt echter gewoon werkzaam te blijven bij Red Bull.

Bij Mercedes geven ze echter niet op. In Spanje stelde Toto Wolff dat er momenteel geen gesprekken plaatsvinden, maar dat er in de toekomst van alles kan gebeuren. Mercedes-Benz CEO Ola Källenius was aanwezig op het circuit van Barcelona en daar werd hij door de Duitse tak van Sky Sports gevraagd wat Mercedes Verstappen kan bieden: "De beste coureurs willen altijd in de beste auto's rijden. Het is onze taak om het beste pakket te bouwen. Het gaat ook om 2026, het is een nieuw begin, met nieuw geluk en nieuwe regels. Dat biedt ons ook een kans. Wie weet wat er gaat gebeuren? Maar hij zou er goed uit zien in zilver."