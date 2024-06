Marko trots op Verstappen: "Buitengewoon, zelfs voor hem"

Max Verstappen schreef afgelopen weekend de Spaanse Grand Prix op zijn naam. Verstappen kreeg het niet cadeau, want hij moest hard werken om de concurrentie te verslaan. Na afloop was Verstappen weer kritisch op Red Bull, en Helmut Marko was het daar mee eens.

Red Bull is niet langer een klasse apart in de Formule 1. In de maand mei verloor de Oostenrijkse renstal definitief hun voorsprong. Sinds de nederlaag in Miami wist Verstappen nog wel te winnen in Imola, Canada en Spanje. In die races maakte Verstappen zelf het verschil, en lag het niet zozeer aan de snelheid van de Red Bull. In Spanje was hij kritisch op Red Bull, en hij wil dat zijn team snel verbeteringen gaat doorvoeren.

Red Bull-adviseur Helmut Marko is heel erg trots op de prestaties van Verstappen. Dat Red Bull niet meer de snelste auto heeft, is een veelgehoorde mening. In gesprek met zijn landgenoten van OE24 krijgt Marko deze bewering voorgeschoteld: "Dat klopt. Max is ook niet in staat om een heel seizoen op de limiet te rijden. De inhaalactie waarmee hij de koppositie overnam was buitengewoon, zelfs voor hem." Marko is het ook eens met de stelling dat Verstappen sneller is dan de auto: "Dat is juist. Max wint omdat hij zoveel zelfvertrouwen heeft, en niet omdat de auto zo goed is."