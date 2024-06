Wolff blijft flirten met Verstappen: "Maar momenteel geen gesprekken"

Max Verstappen schreef gisteren de Spaanse Grand Prix op zijn naam. De Nederlander reed een goede race, maar hij was nog niet tevreden. Mercedes-teambaas Toto Wolff blijft azen op zijn handtekening, en na afloop van de race in Barcelona bleef hij geheimzinnig.

Wolff is nog altijd op zoek naar een opvolger van Lewis Hamilton. In de afgelopen weken leek het er sterk op dat Mercedes had gekozen voor het Italiaanse toptalent Andrea Kimi Antonelli. Maar er is nog altijd geen witte rook vanuit Brackley, en daardoor blijft het gonzen van de geruchten. Mercedes-teambaas Toto Wolff flirtte eerder al openlijk met Verstappen, maar de Nederlander ging er niet op in.

In Spanje zwengelde Wolff de verhalen weer aan na afloop van de race. In Barcelona werd hij vlak na de Grand Prix door de internationale media gevraagd of er gesprekken gaande zijn met het kamp Verstappen: "Er vinden op dit moment gesprekken plaats. We moeten naar onszelf kijken en de auto verbeteren." Wolff hint er op dat hij nog altijd aast op Verstappen: "Er is nog geen besluit genomen over de nieuwe coureur. En zoals ik eerder al heb gezegd, we willen deze beslissing zo lang mogelijk voor ons uitschuiven. Want wie weet wat er allemaal nog gaat gebeuren?"