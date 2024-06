Verstappen verwacht spannende strijd: "Leuk voor iedereen"

Max Verstappen gaat vandaag op jacht naar de zege in Spanje. De Nederlander start de Grand Prix straks vanaf de tweede plaats, en er zijn genoeg kansen. Hij verwacht een spannende strijd tussen veel coureurs op het circuit nabij de Catalaanse stad Barcelona.

Verstappen kende een goede kwalificatie, maar toch werd hij net aan afgetroefd door Lando Norris. Met een lange run naar de eerste bocht, liggen er veel kansen, en de race zelf is ook lang. Verstappen zal rekening moeten houden met Norris, en zeker ook met de coureurs die achter hem staan. Ook de Mercedessen, de Ferrari's en de teamgenoot van Norris, Oscar Piastri maken kans.

Tijdens de drivers parade oogde Verstappen zeer relaxt. Hij zwaaide op zijn gemakje naar de fans, en hij gaf eerlijk toe dat hij genoot van de sfeer. Verstappen liet op de truck al zwaaiend weten wat zijn verwachtingen zijn voor de Spaanse Grand Prix: "We gaan ons best doen om een goede race te rijden. Laten we eens gaan kijken hoe competitief we zijn in vergelijking met de rest van de teams. Ik heb dan ook de verwachting dat het heel erg close gaat worden, maar dat is wel heel erg leuk voor iedereen."