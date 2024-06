Wolff blijft kritisch: "Beide coureurs waren ontevreden"

Het team van Mercedes kende een redelijk sterke vrijdag in Spanje. Lewis Hamilton sloot de dag af met de snelste tijd in de tweede vrije training, en dat geeft de burger moed. Toto Wolff wilde nog niet te vroeg juichen, want hij stelt dat beide coureurs nog niet heel blij met de auto waren.

Mercedes begon slecht aan het huidige seizoen, maar twee weken geleden zagen ze er goed uit in Canada. Het was de vraag of ze dit weekend ook goed voor de dag zouden kunnen komen. In de eerste twee vrije trainingen zag Mercedes er best wel snel uit. In de tweede vrije training was Lewis Hamilton heel erg rap en sloot hij de dag af met de snelste tijd. George Russell had het was lastiger en hij werd achtste.

Goede stap

Mercedes-teambaas Toto Wolff wilde echter niet te vroeg juichen. De Oostenrijker was redelijk tevreden, maar hij was wel realistisch in gesprek met zijn landgenoten van ORF: "Ik denk dat we een goede stap hebben gezet. Nu moeten we proberen om een goede kwalificatie neer te zetten en dan hebben we daarna ook een goede race nodig. De resultaten op de vrijdag zijn er alleen voor op papier."

Ontevreden

Ondanks dat Hamilton snel was, waren de coureurs volgens Wolff niet extreem happy met de auto. De teambaas blijft kalm en hij legt de situatie uit: "Beide coureurs waren eigenlijk niet zo blij met de auto. Je ziet de auto op de onboards ook alle kanten op gaan, van overstuur naar onderstuur. Maar ik denk dat de meeste anderen er ook mee moeten vechten en worstelen. Er is dus veel te veranderen aan de auto om hem beter te laten rijden."