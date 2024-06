Perez wil momentum terugkrijgen: "Hard gewerkt"

Sergio Perez gaat dit weekend in Spanje op jacht naar een goed resultaat. Na twee tegenvallende raceweekenden in Monaco en Canada moet er iets gaan gebeuren. Perez realiseert zich dat er iets moet gaan gebeuren, en daarom heeft hij veel tijd doorgebracht in de fabriek.

Perez verlengde recent zijn contract bij Red Bull Racing, maar dat heeft er niet voor gezorgd dat zijn prestaties beter zijn geworden. In Monaco werd hij uit de race getikt, terwijl hij in Canada uitviel na een onhandige spin. Zijn achterstand op zijn teamgenoot Max Verstappen is enorm, maar dat betekent niet dat Perez bij de pakken neergaat zitten. Hij wil gaan scoren in de komende races.

Fabriek

In Spanje moet de ommekeer gaan plaatsvinden. Perez weet dat, en hij heeft er alles aangaan om goed voor de dag te kunnen komen. Tegenover Motorsport.com legt hij uit wat hij precies heeft gedaan: "We hebben de afgelopen dagen heel hard gewerkt. Ik was weer terug in de fabriek. Daar hebben we een beter beeld kunnen krijgen van de zaken. Weet je, in de Formule 1 is alles zo marginaal en als er dan ook maar iets niet in orde is gaat het mis."

Momentum

Perez denkt dat hij nu beter weet wat er moet gebeuren. De Mexicaanse Red Bull-coureur aast op een goed resultaat, en de ontvangen feedback geeft hem kracht: "Het doet natuurlijk pijn om deze slechte reeks races achter de rug te hebben, maar tegelijkertijd is het geweldig om hier in Barcelona te zijn. Ik bedoel, ik weet dat als ik een goede race kan rijden, ik mijn momentum terug kan krijgen. Je weet wel, het momentum dat ik nog niet zo lang geleden had."