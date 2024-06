'Alpine denkt aan Mercedes-motoren'

Het is geen geheim dat het niet lekker loopt bij het team van Alpine. De Franse renstal beleeft een rampzalig seizoen en de toekomst oogt onzeker. Er gaan hardnekkige geruchten rond over het stoppen met fabrieksmotoren, ze zouden nu hebben aangeklopt bij Mercedes.

Alpine is het enige team dat rijdt met hun eigen Renault-motoren. De Franse krachtbronnen zijn allesbehalve sterk, en er bestaat twijfel over de toekomst van het motorenproject. In 2026 gaan er nieuwe motorregels gelden, en men vraagt zich af of Renault wel doorgaat met het bouwen van eigen krachtbronnen. Eerder deze week meldde Motorsport.com dat Alpine erover nadenkt om een klantenteam te worden, en daarvoor is dus een motorpartner nodig.

Volgens het Duitse F1-Insider zou Alpine aan het zoeken zijn naar een motorpartner. Volgens het Duitse medium zou hierbij een belangrijke rol zijn weggelegd voor Flavio Briatore. De oud-teambaas van Renault zou recent bij het team zijn betrokken om de renstal weer aan de top te krijgen. Volgens F1-Insider is Briatore namens Renault-CEO Luca de Meo aan het jagen op Mercedes-motoren. De Duitsers verliezen in 2026 Aston Martin als motorpartner, dus een nieuwe samenwerking zou goed uitkomen. Volgens het medium zou het marketing technisch het beste zijn om voor Mercedes te kiezen, want Alpine wil zichzelf positioneren als eigen merk.