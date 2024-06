Norris focust zich op de prijzen in Spanje

Het team van McLaren heeft dit jaar een grote sprong gezet. Ze kunnen nu echt meevechten voor de zege, en dat geeft ze veel vertrouwen. Lando Norris heeft veel zin in de Spaanse Grand Prix van dit weekend, en hij heeft zijn vizier gericht op de prijzen in Barcelona.

McLaren zette dit jaar de stijgende lijn voort. Vorig jaar ging het steeds beter met de Britse renstal, en dit seizoen zijn ze gewoonweg verder gegaan met verbeteren. Het resulteerde in een zege van Lando Norris in Miami en een groot aantal podiumplaatsen. Ze kunnen de strijd aangaan met Max Verstappen, en met een klein beetje meer geluk had Norris ook gewoon gewonnen in Canada.

Goede kant

Norris blijft dan ook hongerig. Hij neemt geen genoegen met één zege. De Brit wil meer en in Barcelona wil hij scoren, zo maakt hij duidelijk in de preview van McLaren: "Het is fijn om terug te zijn in Europa na een succesvolle Canadese Grand Prix. We waren dicht bij een nieuwe zege, maar ik ben blij dat ik daar een podium heb gescoord, en dat ik belangrijke punten heb gepakt voor het team. Het is geweldig om te vechten voor de zeges, en het zorgt ervoor dat ik nog meer zin heb in de rest van het seizoen. We weten dat we nog meer moeten doen, maar we gaan de goede kant op."

Prijzen

In Barcelona moet het nu gaan gebeuren, en Norris heeft er enorm veel zin in. De Britse coureur kijkt reikhalzend uit naar de race op Spaanse bodem: "Afgelopen week was ik op de fabriek om het team te zien, en om me voor te bereiden op Barcelona. Ik ga er altijd graag heen, de fans zorgen voor een mooie sfeer en de stad is geweldig. De baan heeft zo zijn eigen uitdagingen met langzame en heel snelle bochten. Ik denk dat we ons in een goede positie bevinden om onze performance te maximaliseren en om het meeste uit de auto te halen. We focussen ons op de prijzen."