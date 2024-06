Sainz en Alonso wel, Verstappen niet naar Spaanse perszaal

Vandaag gaat het Spaanse raceweekend van start. Op het circuit nabij Barcelona melden de coureurs zich vandaag in de paddock voor de gebruikelijke persdag. Max Verstappen hoeft zich niet te melden in de perszaal, maar de thuiscoureurs zullen wel hun gezicht laten zien op de welbekende bank.

Dit jaar hoeven niet alle coureurs zich melden bij de persconferenties van de FIA. Slechts een select groepje coureurs hoeft aan te schuiven in de perszaal. Vandaag moeten thuisrijders Fernando Alonso en Carlos Sainz zich melden in gezelschap van Haas-coureur Kevin Magnussen, Visa Cash App RB-coureur Daniel Ricciardo en Sauber-coureur Valtteri Bottas. De meeste aandacht zal waarschijnlijk uitgaan naar de twee Spaanse coureurs.

Op vrijdag moeten vertegenwoordigers van een aantal teams zich melden in de Spaanse perszaal. Tussen de eerste en de tweede vrije training in mogen vier vertegenwoordigers zich melden. De FIA heeft gekozen voor Sauber-vertegenwoordiger Alessandro Alunni Bravi, Alpine-teambaas Bruno Famin, Mercedes-teambaas Toto Wolff en Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur. Het wordt waarschijnlijk een nogal pitte persconferentie, want in de afgelopen weken ging het veelvuldig over de situatie bij het team van Alpine. Er gingen veel geruchten rond over de toekomst van het team, en Famin zal daar vermoedelijk veel vragen over kunnen verwachten.