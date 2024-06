Hill wijst naar Verstappen bij contractverlenging Perez

Het team van Red Bull Racing heeft een aantal lastige races achter de rug. Max Verstappen wist nog goed voor de dag te komen, maar Sergio Perez viel door de mand. De Mexicaan verlengde recent zijn contract, en volgens Damon Hill heeft dit ook te maken met Verstappen.

Perez kent tot nu toe geen super seizoen in de Formule 1. Hij pakte een aantal podiumplaatsen in de eerste paar races, maar daarna ging het steeds minder. Red Bull verlengde wel zijn contract, maar dat had geen positieve invloed op de prestaties van Perez. In Monaco en Canada viel hij uit naar crashes, en hij kom zijn teamgenoot Verstappen simpelweg niet bijhouden. De Nederlander lijkt de kar soms in zijn eentje te moeten trekken.

Gaten

Enkelvoudig wereldkampioen Damon Hill begrijpt wel waarom Red Bull ervoor heeft gekozen om het contract van Perez te verlengen. In de F1 Nation Podcast geeft Hill zijn mening over deze zaak: "De gaten tussen alle coureurs worden steeds kleiner, en dat is waarom het lijkt dat Perez steeds verder terugzakt. Hij moet echt beter gaan presteren, maar natuurlijk willen ze niet iemand contracteren die hoger kan kwalificeren dan Max Verstappen."

Toekomst

Hill denkt dan ook dat Verstappen met de contractverlenging van Perez te maken heeft. De Britse oud-coureur wijst daarbij naar andere mogelijkheden waarvoor Red Bull niet heeft gekozen: "Als je Max wil behouden, dan is het vastleggen van Checo een manier om te zeggen dat dit is hoe de toekomst eruit gaat zien, en dat hij zich geen zorgen hoeft te maken over een supersnelle teamgenoot. Als je een Liam Lawson zou nemen, dan zit je met het probleem dat hij zichzelf wil bewijzen. Van Yuki Tsunoda weet ik niet of hij de druk aan kan."