FIA-kopstuk baalt van misgelopen titels Alonso

Fernando Alonso wordt gezien als één van de beste coureurs van zijn generatie. De Spanjaard is nog steeds zeer snel, maar hij kan niet meestrijden om de overwinningen. Hij heeft twee wereldtitels op zijn naam staan, maar volgens Nikolas Tombazis hadden dat er veel meer moeten zijn.

Alonso debuteerde in 2001 in de Formule 1, en daarna reed hij voor veel topteams. In 2005 en 2006 werd hij wereldkampioen in de Formule 1, maar hij kwam veel vaker in de buurt van het eremetaal. Vooral in zijn eerste seizoen bij McLaren en zijn Ferrari-jaren had hij kunnen juichen. Alonso zelf laat zich er niet vaak over uit, maar in zijn omgeving zijn er nog veel mensen die balen als een stekker.

Nikolas Tombazis is nu één van de kopstukken van de FIA, maar in het verleden werkte hij samen met Alonso bij Ferrari. Tombazis baalt nog steeds van de misgelopen titels van Alonso, zo laat hij weten in de podcast 'Beyond the Grid': "We kwamen er drie keer heel dichtbij. Hij kwam er telkens zo dichtbij! Zoals ik het nu zie, had Fernando veel meer wereldtitels moeten hebben dan hij nu heeft. Hij kan er uiteraard nog wel een paar winnen, maar voor mij is het één van de grootste teleurstellingen dat het niet gelukt is."