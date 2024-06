Alonso vindt Formule 1 minder heroïsch dan vroeger

Fernando Alonso is momenteel de meest ervaren coureur uit de geschiedenis van de Formule 1. De Spanjaard maakte zijn debuut in 2001, en hij ziet dat er veel is veranderd in de sport. Volgens Alonso is de Formule 1 vandaag de dag veel minder heroïsch.

Alonso is niet alleen de meest ervaren coureur van het huidige startveld, hij heeft ook de meeste racestarts aller tijden achter zijn naam staan. De Spanjaard heeft veel successen geboekt in de sport, en ook nu blijft hij hongerig. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen wil met Aston Martin stappen gaan zetten, en vorige maand verlengde hij dan ook zijn contract bij de Britse renstal.

Alonso geniet nog steeds van zijn leven in de Formule 1. De Aston Martin-coureur ziet wel dat er veel is veranderd, zo stelt hij in een interview met The Times: "Het is, op een goede manier, voor deze generatie makkelijker om een Formule 1-wagen te besturen. Vroeger was het meer heroïsch. Het is een gek gevoel, ik weet nog dat toen ik mijn debuut maakte, ik respect voelde en ik werd gezien als één van die helden die een supersnelle auto bestuurde. Als er nu een jonge coureur debuteert op zijn zestiende of zeventiende, lijkt het makkelijker te zijn. We hebben dat heroïsche een beetje verloren."