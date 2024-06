"Perez verlengde contract om te kunnen strijden met Verstappen"

Sergio Perez verlengde eerder deze maand zijn contract bij Red Bull Racing. Het nieuws kwam nauwelijks als een verrassing, en Perez wil gaan schitteren. Hij onthult dat de aanwezigheid van Max Verstappen een grote rol speelde bij het verlengen van zijn contract.

Verstappen is de overduidelijke kopman van Red Bull Racing. Perez kan hem vrijwel nooit bijhouden, en het is de bedoeling dat hij fungeert als een soort waterdrager. In de afgelopen weken vielen zijn prestaties echter enorm tegen, maar toch verlengde Red Bull zijn contract tot en met 2026. Perez wil er alles aan doen om weer te presteren, en zijn contractverlenging geeft een duidelijk signaal af.

Perez weet dat het enorm lastig is om Verstappen te verslaan. Toch wil de Mexicaan nog altijd de degens kruisen met zijn teamgenoot. In gesprek met de internationale media onthult hij welke rol Verstappen speelde bij zijn contractverlenging: "Ik vind het geweldig om de uitdaging te hebben om de teamgenoot van Max te zijn. Dat heeft me er wel toe gezet door te blijven gaan, juist omdat het zo'n uitdaging is. Het maakt dat je blijft leren en blijft groeien. Je hebt bij andere coureurs ook gezien hoe zwaar het is. Red Bull is in dat opzicht anders dan elk ander team. Mentaal vraagt het alles van je en je moet ook heel sterk in je schoenen staan om met de druk in dit team om te kunnen gaan."