Contractonderhandelingen hadden impact op Perez

Sergio Perez verlengde eerder deze maand zijn contract bij Red Bull Racing. Het kwam voor weinig mensen als een verrassing, maar de prestaties van Perez vallen wel tegen. De Mexicaan zelf stelt dat de contractonderhandelingen ook een afleiding vormde voor hem.

Perez beschikte over een aflopend contract bij Red Bull, maar niemand verwachtte dat de Oostenrijkse renstal een andere keuze zou maken. Christian Horner en Helmut Marko meldden meerdere keren dat Perez op pole position stond voor het zitje voor 2025. Het was dan ook een verrassing dat de Mexicaan een nieuw contract kreeg, het was wel verrassend dat hij voor twee seizoenen bijtekende.

Perez zelf is ook opgelucht. Hij is heel erg blij met zijn nieuwe deal en de zekerheid die hij hierdoor heeft. Perez steekt zijn tevredenheid niet onder stoelen of banken. In gesprek met de internationale media laat hij weten wat de impact van zijn contractonderhandelingen was: "Ik denk dat je, net als bij elke onderhandeling, altijd een proces moet doorlopen. Het is niet altijd even leuk om dat te moeten doen tussen de races door, want alles staat daar op scherp. Het is dus heel erg prettig dat het team en ik deze afleiding kunnen afsluiten, zodat we ons puur op de prestaties kunnen richten. Ik denk dat dat het beste is voor het team."