Horner eist meer vrijheid binnen 2026-regels

Anderhalve week geleden trok de FIA het doek van het regelboek voor 2026. In dat jaar gaan er nieuwe reglementen gelden in de Formule 1, en daar is nog niet iedereen tevreden mee. Christian Horner hoopt dat de teams genoeg vrijheid krijgen onder de nieuwe regels.

Maandenlang werd er gespeculeerd over de nieuwe regels. Teams en coureurs maakten zich zorgen over bepaalde aspecten van de nieuwe regels. Men vreesde voor onbestuurbare auto's, maar dat probleem lijkt te zijn opgelost. De FIA wil inzetten op kleinere en lichtere auto's, en ze kiezen voor de terugkeer van actieve aerodynamica. Na de onthulling van de nieuwe technische regels was er echter nog steeds veel onvrede.

Vrijwel alle teams spraken hun twijfel uit over bepaalde aspecten van het nieuwe regelboek. Red Bull Racing-teambaas Christian Horner stelt in gesprek met de internationale media dat er compromissen moeten gevonden om genoeg vrijheid te creëren: "Het is moeilijk. Zoals Colin Chapman vroeger zei: 'Laat me de regels zien, en ik beslis wel of ik mee gaan doen of niet.' Ik denk dat het voor iedereen hetzelfde is, er moeten compromissen komen. Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat er genoeg vrijheid is, zodat er genoeg verschillen zijn tussen de auto's, anders zien ze er hetzelfde uit."