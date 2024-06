Red Bull zet Pools talent uit talentenploeg

Red Bull beschikt met hun Red Bull Junior Team over één van de hoogste aangeschreven talentenopleidingen in de autosport. De opleidingsploeg heeft al veel talenten voortgebracht, maar Red Bull is ook meedogenloos. Afgelopen weekend werd bekend dat Kacper Sztuka niet langer onderdeel is van het Red Bull Junior Team.

Sztuka was sinds november 2023 onderdeel van het Red Bull Junior Team. De Poolse coureur mocht dit jaar debuteren in de Formule 3 bij het Nederlandse team van MP Motorsport. Zijn seizoen is nog niet heel succesvol, hij slaat slechts negentiende in het kampioenschap. In een uitgebreide post op sociale media maakt Sztuka bekend dat Red Bull heeft besloten om de samenwerking te beëindigen. De Poolse coureur baalt van het besluit, maar hij stelt dat hij het Formule 3-seizoen gewoon gaat afmaken met behulp van zijn sponsors.