Alonso neemt bijzonder record over van Schumacher

Fernando Alonso is momenteel met afstand de oudste coureur van het veld. De ervaren Spanjaard heeft al veel meegemaakt in zijn lange loopbaan, en dat levert hem ook de nodige records op. In Canada pakte hij een oud record van Michael Schumacher af.

Alonso kwam anderhalve week geleden als zesde over de streep op het Circuit Gilles Villeneuve. Het leek op een gewone prestatie, en Alonso reageerde ook niet enorm enthousiast op zijn resultaat. De Aston Martin-coureur hoopt snel weer mee te kunnen strijden op de podiumplekken, maar zijn resultaat in Canada was feitelijk gezien best bijzonder. Zijn zesde plaats zorgde namelijk voor een bijzonder record.

Tussen Alonso's eerste puntenfinish en zijn meest recente puntenfinish zit namelijk precies 21 jaar en 3 maanden. Dit is een nieuw record in de Formule 1. Nog nooit zat er zoveel tijd tussen de eerste en de laatste puntenscore van een coureur. Het record stond sinds 2012 op naam van Michael Schumacher. De Duitse zevenvoudig wereldkampioen scoorde in dat jaar zijn laatste punten uit zijn loopbaan in Brazilië. Precies 21 jaar, 2 maanden en 17 dagen daarvoor had hij zijn eerste punten gepakt in Italië. Aangezien Alonso nog lang niet toe is aan zijn pensioen, kan hij het record in de komende jaren gaan uitbreiden.