Duitse analisten zijn Steiner zat: "Wat heeft het voor zin?"

Günther Steiner leverde in de afgelopen jaren veel kritiek op Mick Schumacher. Bij Haas was hij niet zo blij met Schumacher, en ook nu ze allebei weg zijn bij dat team is Steiner nog steeds kritisch. In Duitsland zijn ze de kritiek van Steiner zat, en ook Timo Glock haalt nu uit.

Steiner was in 2022 niet bepaald blij met Schumacher. De jonge Duitser maakte veel brokken, en Steiner gaf hem geen nieuw contract. Begin dit jaar vertrok Steiner als teambaas bij Haas. In de media sprak hij zich daarna veelvuldig uit over de Formule 1, en sneerde hij regelmatig naar Mick Schumacher. Zo stelde hij in een podcast dat Alpine niet voor Schumacher moet kiezen, omdat ze voor de beste coureurs moeten gaan.

Micks oom Ralf Schumacher is Steiner zo zat, dat hij niet meer samen met de Italiaan analyses wil geven bij de Duitse zender RTL. Ralf Schumachers keuze krijgt in Duitsland veel bijval. Voormalig Formule 1-coureur Timo Glock is ook fel in gesprek met de Duitse tak van Sky Sports: "Hij moet ophouden met dat soort dingen keer op keer herhalen. Wat heeft dat voor zin? Hij zou eens bij zichzelf te rade moeten gaan. Als je naar de staat van dienst kijkt van Steiner als teambaas, kun je daar ook aan twijfelen. Sterker nog, je moet eraan twijfelen, want op dit moment doet Haas het een stuk beter zonder hem."