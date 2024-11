Zware kritiek voor Stroll: "Hij is echt een lachertje"

Lance Stroll zorgde in Brazilië voor de nodige verbazing. Hij spinde al voor de start van de race, en dat zorgt voor kritiek. Zijn prestaties vallen nog steeds enorm tegen, en dat levert hem veel kritiek op. Timo Glock is van mening dat Stroll het lachertje is van de Formule 1.

Stroll sloeg op de zondag in Brazilië een modderfiguur. In de ochtenduren schreef hij zijn Aston Martin af in de kwalificatie, en daarmee zadelde hij zijn team met een zware taak op. De monteurs kregen zijn auto net op tijd af voor de race, maar al voor de start stond Stroll in de grindbak. In de opwarmronde was hij gespind, waarna hij zichzelf vast had gereden in de grindbak en zijn weekend erop zat.

Dingen die niet kloppen

Hij zorgt op deze manier voor veel ergernis. De Canadees ontving zeer veel kritiek, ook van Timo Glock. De Duitse voormalig Formule 1-coureur kraakt Stroll in gesprek met Speedweek: "Voor mij zijn er een paar dingen die niet kloppen. De controle over je auto verliezen op weg naar de grid? Oké, maar jezelf dan vastrijden in het grind, echt waar? Stroll vernielde de auto ook al in de kwalificatie."

Lachertje

Glock is ook niet te spreken over de houding van Stroll op andere momenten. De Duitse analist is van mening dat hij zijn stoeltje niet heeft verdiend: "Ik stoor me ook aan die desinteresse als hij voor de camera's en de microfoons van de media stapt. Er zijn een of twee video's van persconferenties en het enige wat je kunt doen is je hoofd schudden. Dergelijk gedrag maakt me sprakeloos, deze coureur is echt een lachertje. Voor mij zijn er veel talenten die veel meer een zitje verdienen dan hij."