Hamilton verwacht geen zwarte wagens bij Ferrari

Lewis Hamilton is bezig met zijn laatste maanden in dienst van Mercedes. Bij de Duitse renstal maakte hij een groot impact, ook op maatschappelijk vlak. In 2020 zorgde hij ervoor dat de wagens zwart werden geverfd als steun voor de Black Lives Matter-beweging. Hij verwacht niet dat hij bij Ferrari ook zwarte wagens de baan op gaat krijgen.

Hamilton stapt na dit jaar over naar het team van Ferrari. Hiermee laat hij zijn jeugddroom in vervulling gaan, en de verwachtingen zijn hoog. Zijn overstap naar Ferrari betekent echter niet dat Hamilton afscheid neemt van zijn maatschappelijke projecten. Bij Ferrari zal de Brit werden blijven gaan met zijn strijd voor meer inclusiviteit en gelijkheid. Het is alleen nog de vraag op welke manier men dit terug gaat zien.

Hamilton zal de wagens van de Scuderia in ieder geval niet zwart laten verven. De Britse zevenvoudig wereldkampioen is daar zeer duidelijk over in gesprek met de internationale media: "Ik heb al enige tijd geen zwarte bolide meer bestuurd, dus ik zal daar in het begin niet op inzetten. We hebben heus gesproken over maatschappelijke thema's, waarbij John Elkann en het team het liefdadigheidswerk doen, dus wel zullen Mission 44 en het werk dat Ferrari al doet, in harmonie laten samenwerken. Ik ben sowieso van mening dat we binnen de Formule 1 meer moeten blijven doen, maar daarbuiten zullen we in hand in hand het nodige doen. Dat is een opwindend vooruitzicht."