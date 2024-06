'Red Bull vraagt FIA naar Mercedes-voorvleugel te kijken'

Het team van Red Bull Racing heeft een aantal zware races achter de rug. Ze zagen de concurrentie naderen, en in Canada kon ook Mercedes meestrijden. De Duitse renstal reed daar met een nieuwe voorvleugel, en Red Bull lijkt zich daar zorgen over te maken. Ze zijn mogelijk zelfs naar de FIA gestapt.

Mercedes begon op een rampzalige wijze aan het huidige seizoen. De Duitse renstal bleef ver achter op de concurrentie, ze konden Red Bull, McLaren en Ferrari niet bijhouden. Ze bleven echter rustig hun eigen koers varen, en ze kwamen met meerdere updates. In Monaco reed George Russell voor het eerst met een nieuwe voorvleugel, en in Canada kon ook Lewis Hamilton rijden met het nieuwe onderdeel.

Bewegen

Het lijkt er echter op dat Red Bull Racing zich een beetje zorgen maakt over de nieuwe voorvleugel van Mercedes. De Duitse renstal was competitief in Canada, en na afloop ging het dan ook over de nieuwe onderdelen. Het Duitse Auto, Motor und Sport meldde eerder deze week dat Red Bull kijkt naar de nieuwe voorvleugels van de concurrenten. Deze zouden namelijk te veel bewegen, en dat kan tegen de regels zijn.

Verzoek

Volgens het doorgaans betrouwbare Italiaanse medium Formu1a.Uno zou Red Bull zelfs een stapje verder zijn gegaan. Engineers op de fabriek in Milton Keynes zouden onder supervisie van Paul Monaghan de voorvleugel van Mercedes aan het bekijken zijn. Red Bull vraagt zich af of de vleugel van Mercedes niet te veel flext. Ze zouden zelfs een onofficieel verzoek naar de technische afdeling van de FIA hebben gestuurd om te kijken of de vleugel wel legaal is. Tot nu toe kwam de voorvleugel van Mercedes echter altijd door de checks van de FIA.