Wolff weigert aanpassingen motorregels: "Gepasseerd station"

Autosportfederatie FIA presenteerde vorige week de nieuwe regels voor 2026. De FIA gaf aan dat er mogelijk nog een aantal zaken worden aangepast, en daarbij wijzen ze ook naar de motorregels. Toto Wolff vindt dat echter niet nodig en hij stelt dat het een gepasseerd station is.

De motorregels voor 2026 liggen al geruime tijd op tafel. Ze hebben de aandacht getrokken van meerdere fabrikanten. Ford, Audi en Honda hebben toegezegd te gaan deelnemen aan de koningsklasse van de autosport. Er wordt dan ook al hard gewerkt aan de nieuwe krachtbronnen, maar de FIA gaf aan dat er mogelijk nog aanpassingen moeten worden gedaan om de auto's sneller te maken. Het is mogelijk dat hiervoor de regels rondom de Power Units worden aangepast.

Mercedes-teambaas Toto Wolff is van mening dat dit niet de bedoeling is. De Oostenrijker stelt dat dit nu echt te laat is, zo laat hij weten aan Motorsport.com: "Dat is een gepasseerd station. Er zijn team die het gevoel hebben achter de feiten aan te lopen, en er zijn teams en fabrikanten die het gevoel hebben dat ze goed werk hebben geleverd. Dat is de normale worsteling als het gaat om de reglementen. Op chassisgebied zijn er veranderingen die we nog wel kunnen doorvoeren. Op motorisch gebied is dat proces echter al te vergevorderd."