Crashende Perez voert pijnlijk klassement aan

Sergio Perez kent tot nu toe een redelijk teleurstellend seizoen in de Formule 1. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur kende meerdere flinke crashes, en dat zorgt er dan ook voor dat hij een pijnlijk lijstje aanvoert. Perez is namelijk de coureur die de meeste schade heeft gereden.

Perez hoopte dit jaar in het spoor te kunnen blijven van zijn teamgenoot Max Verstappen, maar dat is nog niet gelukt. Perez kent een ongelukkig seizoen en hij viel in de laatste twee races uit. In zowel Monaco als Canada crashte Perez, en dat kost Red Bull Racing veel geld. In Monaco raakte hij betrokken bij een startcrash, zijn RB20 veranderde daar in een hoopje carbon. In Canada schoof hij achterwaarts de muur in, en beschadigde hij zijn achtervleugel.

Uit de cijfers blijkt dat Perez het lijstje aanvoert van de coureurs met de meeste schade. De Mexicaan heeft dit jaar 2,77 miljoen dollar aan schade gereden. Dit kan later in het seizoen kostbaar worden voor Red Bull, aangezien men rekening moet houden met de budgetcap. Ook Alexander Albon heeft al veel schade gereden, de Thaise coureur was goed voor 2,27 miljoen dollar aan schade. Guanyu Zhou maakt de top drie compleet met een totaalbedrag van 1,42 miljoen dollar aan schade. Max Verstappen komt niet in de top tien voor.