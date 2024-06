Berger voorspelt nieuw 'succeshoofdstuk' voor Newey

Het is nog niet duidelijk waar de toekomst van Adrian Newey ligt. De Britse topontwerper gaat vertrekken bij Red Bull Racing, en meerdere teams azen op zijn handtekening. Gerhard Berger denkt dat Newey voor Ferrari gaat kiezen, en dat er dan een nieuw succeshoofdstuk zal ontstaan.

Newey was jarenlang één van de belangrijkste mensen binnen het team van Red Bull. De Britse topontwerper was verantwoordelijk voor alle titelwinnende wagens, en hij wordt gezien als de beste man in zijn vakgebied. Het is dan ook niet vreemd dat veel teams hengelen naar zijn handtekening. Hij werd in verband gebracht met vrijwel alle topteams, en zelfs Williams heeft met hem gesproken.

Genie

Oud-coureur Gerhard Berger is benieuwd waar Newey aan de slag gaat. De Oostenrijker bespreekt de zaak met Bild, hij legt uit waarom Newey belangrijk zou kunnen zijn voor een team zoals Mercedes: "Het is voor ieder team natuurlijk een must om in ieder geval een poging te wagen. Als Newey voor Mercedes zou kiezen, dan zal Verstappen er binnen de kortste keren ook zitten. Newey is gewoon een genie. Waar hij gaat, ontstaat succes. Dat heeft hij in de afgelopen 25 jaar wel bewezen."

Ferrari

Berger denkt echter niet dat Newey een contract gaat tekenen bij Mercedes. De gerespecteerde oud-coureur wijst naar het team van Ferrari: "Op dit moment ziet het er wel naar uit dat Newey naar Ferrari zal gaan. Als dat gebeurt, en daar ga ik eigenlijk wel vanuit, zal er met Frédéric Vasseur, Newey, Charles Leclerc en Lewis Hamilton een nieuw succeshoofdstuk ontstaan bij Ferrari. Naar mijn mening zal die combinatie lastig te verslaan zijn."