Marko hoopvol: "Data ziet er veelbelovend uit"

Het team van Red Bull Racing heeft een aantal zware races achter de rug. De Oostenrijkse renstal moest de strijd vol aangaan met de concurrentie, en het lijkt er dan ook op dat die dichterbij zijn gekomen. Helmut Marko maakt zich geen zorgen, en hij hint op een aantal goede verbeteringen.

Red Bull begon ijzersterk aan het seizoen, maar in de afgelopen races zijn de verschillen kleiner geworden. Ferrari en McLaren hebben het gat gedicht, en in Canada kon ook Mercedes vooraan meestrijden. Het is dan ook de vraag hoe groot de voorsprong van Red Bull nog is. Ze hebben iets ingeleverd, maar Max Verstappen weet er nog steeds het meest uit te halen. In Canada reed hij bijvoorbeeld een puike race.

Red Bull-adviseur Helmut Marko maakt zich niet zoveel zorgen over de naderende concurrenten. De Oostenrijker is hoopvol in zijn column voor Speedweek: "Bij de komende drie races in Spanje, Oostenrijk en Engeland krijgen we een veel nauwkeuriger beeld van het de status van de andere teams is. Dat zijn klassieke circuits, terwijl we net een aantal atypische circuits achter de rug hebben in Miami, Imola, Monaco en Montreal. De concurrentie heeft zeker een inhaalslag gemaakt, maar we maken ons geen zorgen. Er komen nog meer verbeteringen aan. De data daarvan zijn veelbelovend."