Norris ziet twee sterke McLaren-coureurs: "Dat is tegenwoordig zeldzaam"

Het team van McLaren is momenteel bezig met een goed seizoen. Lando Norris en Oscar Piastri komen allebei goed voor de dag, en dat is een groot voordeel. Lando Norris kan het dan ook niet laten om hier een klein grapje over te maken in de richting van de concurrentie.

McLaren heeft een goede maand achter de rug. In Miami, Imola en Monaco lieten ze zien wat ze in hun mars hebben. Ook in Canada ging het afgelopen weekend weer goed. Norris eindigde op het podium en Piastri pakte ook een flink aantal punten. Dit is een voordeel ten opzichte van de andere teams, want bij Red Bull Racing moet Max Verstappen alles eigenlijk alleen doen. Zijn teamgenoot Sergio Perez presteert al weken ondermaats.

Norris kan het dan ook niet laten om een klein grapje te maken. Tijdens de persconferentie na de race werd hij gevraagd naar de strijd in het constructeurskampioenschap: "Ik denk dat wij vooral strijden met Ferrari. Wij blijven pushen en ik denk dat dit het beste is wat we nu kunnen doen. Bij McLaren hebben we twee coureurs die er staan en geen fouten maken, we halen bijna alles uit de auto elk weekend. Het is tegenwoordig iets zeldzaams, want niet veel andere teams hebben zoiets. Wij kijken vooral naar wat we kunnen doen in de strijd met Ferrari."