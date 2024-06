Hill begrijpt frustratie van Hamilton

Lewis Hamilton kende afgelopen weekend een frustrerende race in Canada. De Britse Mercedes-coureur kwam als vierde over de streep, maar hij sprak van een rampzalige race. Damon Hill begrijpt Hamiltons gevoel en hij wijst naar zijn aanstaande overstap naar het team van Ferrari.

Hamilton werd vrijwel het hele weekend in Canada overschaduwd door zijn teamgenoot George Russell. De jongere Russell leek soms wel de ervaren kracht te zijn, en hij maakte vrijwel geen grote fout. Russell kwam als derde over de streep, terwijl Hamilton als vierde werd afgevlagd. Het was een aardige prestatie van de zevenvoudig wereldkampioen, maar hij vond het zelfs één van zijn slechtste races ooit.

Dankwoord

Oud-coureur Damon Hill begrijpt de frustratie van Hamilton. De enkelvoudig wereldkampioen probeert Hamiltons situatie te omschrijven in de podcast van Sky Sports F1: "Eén van zijn slechtste races is waarschijnlijk alsnog beter dan een race van iemand anders, dus hij kan dat altijd zeggen. Het wordt alleen maar lastiger, want hij maakt geen deel uit van het project voor volgend jaar. Het is goed dat hij het team bedankte, hij dankte ze voor de ontwikkelingen. Maar hij zal daar niet de vruchten van gaan plukken voor volgend jaar."

Stroop

Hill begrijpt de gevoelens van Hamilton heel erg goed. De Britse oud-coureur en huidig analist vergelijkt het met zijn afscheidsjaar in de Formule 1: "Het is moeilijk. Het enige waar ik dit misschien mee kan vergelijken, is met toen ik besloot met pensioen te gaan. Ik maakte die beslissing halverwege het seizoen in 1999. Ik had toen nog het restant van het seizoen te gaan voordat ik kon stoppen. Het voelde alsof ik door stroop moest zwemmen. Het was heel moeilijk je door die situatie te slepen."