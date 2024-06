Villeneuve wijst naar Ocon in teamorder-zaak

Het team van Alpine kende in Canada sportief gezien een goede race. Na afloop ging het echter vooral om de teamorder die Esteban Ocon moest uitvoeren. Hij reageerde furieus, maar volgens Jacques Villeneuve moet Ocon toch ook eens naar zichzelf gaan kijken.

Ocon staat onder enorme druk. In Monaco reed hij tegen zijn teamgenoot Pierre Gasly aan, er werd bekend dat hij Alpine na dit jaar gaat verlaten en in Canada eiste hij alle aandacht op door zich hardop te ergeren aan de teamorder. In de slotfase van de race vroeg Alpine aan Ocon om Gasly erlangs te laten. Gasly kreeg de kans om Daniel Ricciardo in te halen, en Ocon begreep op zijn beurt niets van deze keuze.

Enkelvoudig wereldkampioen Jacques Villeneuve is van mening dat Ocon toch ook naar zichzelf moet kijken. De Canadees nam de zaak onder de loep en hij reageerde bij Sky Sports: "Dit was niet goed. We hebben zijn reacties gezien, hij zei dat hij een teamplayer was, dat hij Gasly erlangs liet en dat het team fout zat. Maar hij wachtte wel lang genoeg met het erlangs laten totdat het eigenlijk te laat was voor Gasly om de aanval te openen. Hij liet hem er echter langs om te zeggen dat hij een teamplayer was. Er zit dus een heel gedachteproces achter."