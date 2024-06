"Marko ligt niet wakker van opmerkelijke gridstraf Perez"

De Grand Prix van Canada barstte afgelopen weekend van de opmerkelijke incidenten. Sergio Perez reed na een spin verder met een zwaar beschadigde achtervleugel, en dat kwam hem op een zware straf te staan. Helmut Marko maakt zich daar niet te druk over.

Perez reed een rampzalige race in Montreal, en halverwege kwam deze op pijnlijke wijze ten einde. Hij verloor de macht over het stuur, spinde, raakte de muur en reed vervolgens door met een loshangende achtervleugel. De stewards vonden dit een gevaarlijk actie en ze gaven Perez een gridstraf voor de komende race en Red Bull kreeg een boete. De renstal had toegegeven dat ze dit hadden gedaan om een Safety Car te voorkomen. Niet iedereen vond dit een slimme actie, F1 TV-presentator Will Buxton vergeleek het zelfs met Crashgate.

Red Bull-adviseur Helmut Marko maakt zich hier echter niet te druk over. De Oostenrijker heeft een iets andere kijk op de zaak, zo legt hij uit aan zijn landgenoten van OE24: "We gaan er niet meer over discussiëren, we kunnen wel leven met de gridstraf van drie plaatsen. We wisten niet hoe erg de schade was. Met de cameraopstelling die we tot onze beschikking hadden, konden we dat niet zien. We wilden Checo door laten rijden, omdat het zo'n race was waar alles mogelijk was. Je weet nooit hoeveel carbon er wegvliegt. Andere coureurs hebben ook wel eens rondgereden met loshangende onderdelen. Lewis Hamilton heeft zelfs een keer gewonnen op drie wielen in Silverstone."