Villeneuve stelt dat ego Wolff meespeelt bij rijderskeuze

Het is nog altijd niet bekend wie volgend jaar de teamgenoot van George Russell is bij het team van Mercedes. Teambaas Toto Wolff lijkt echter zijn keuze al te hebben gemaakt. De kans is groot dat hij kiest voor Andrea Kimi Antonelli, en volgens Jacques Villeneuve speelt Wolffs ego een rol bij deze keuze.

Begin dit jaar werd bekend dat Lewis Hamilton na dit seizoen gaat vertrekken bij Mercedes. De Britse zevenvoudig wereldkampioen gaat vanaf 2025 rijden voor Ferrari en Mercedes is hard op zoek naar een opvolger. De namen van Carlos Sainz en Max Verstappen vielen bij het team, maar het lijkt er sterk op dat men gaat kiezen voor het Italiaanse toptalent Andrea Kimi Antonelli.

Ook enkelvoudig wereldkampioen Jacques Villeneuve denkt dat Wolff voor Antonelli gaat kiezen. De Canadees is daar nogal duidelijk over in zijn analyse bij Sky Sports: "Wolff heeft zijn keuze gemaakt en hij zal geen andere keuze toestaan dan Antonelli. De deur is daar voor ieder ander gesloten en Mercedes zal Antonelli's team worden in de toekomst. Wolff is zich hier al jaren op aan het bereiden, maar in die beslissing speelt ook zijn ego een grote rol. Hij wil de wereld bewijzen dat hij al die tijd gelijk had toen hij besloot voor Antonelli te kiezen."