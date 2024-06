Famin snapt woede Ocon: "Er is geen frictie"

Het team van Alpine kende afgelopen weekend in Canada weer een opvallende race. Esteban Ocon barstte in woede uit nadat hij zijn teamgenoot Pierre Gasly erlangs moest laten. Teambaas Bruno Famin hoorde dit woede ook, maar hij stelt dat er zeker geen frictie is.

Het is geen geheim dat Ocon onder vuur ligt bij het team van Alpine. Vorige week werd bekend dat hij het team na dit seizoen gaat verlaten, en in Canada was er weer onrust. Ocon kreeg in de slotfase van zijn team te horen dat hij zijn teamgenoot Pierre Gasly erlangs moest laten. Ocon voldeed aan de opdracht, maar hij reageerde woest. Na afloop liet hij in de media weten dat deze teamorder totale nonsens was.

Alpine-teambaas Bruno Famin hoorde zijn vertrekkend coureur ook tieren over de boordradio. Famin maakt zich daar niet druk om, zo stelt hij bij Motorsport.com: "Er is niet echt frictie. Ze zijn coureurs en als je welke coureur dan ook vraagt om zijn positie af te staan aan zijn teamgenoot, dan vinden ze dat niet makkelijk. We hebben het gedaan in het belang van het team. Esteban was denk ik in gevecht met zijn energiemanagement. Hij verbruikte best veel energie en toen zaten de twee Haas-bolides op onze staart. Het risico was dat de Haases ons zouden inhalen, dus daarom hebben we deze instructie gegeven."