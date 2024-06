Horner zag McLaren kans op zege weggooien

Max Verstappen kreeg afgelopen weekend in Canada flinke concurrentie in de strijd om de zeges. George Russell en de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri konden ook een vuist maken. Norris maakte een grote kans op de zege, maar volgens Christian Horner gooide McLaren de overwinning zelf weg.

Norris pakte tijdens de regenperiode de koppositie in de Grand Prix. De Britse McLaren-coureur sloeg een groot gat, maar deze verdampte als sneeuw voor de zon toen de Safety Car de baan opkwam. Hij had pech, want hierdoor kon hij niet op het gewenste moment een pitstop maken. Later in de race had hij de leiding weer in handen, maar bleef hij lang doorrijden op de inters. De tactiek van McLaren pakte bijna goed uit, maar Norris werd alsnog gepasseerd door Verstappen.

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner vindt dat zijn team de pitstop van Max Verstappen goed timede. Hij had echter niet zien aankomen dat McLaren voor deze gedurfde strategie koos. Hij spreekt zich uit bij Motorsport.com: "Ik was verbaasd dat ze na één ronde nog niet naar de pits kwamen. Ze lieten hem twee ronden langer doorrijden, en dat was cruciaal, want dat gaf Max nog een ronde de tijd om de banden op temperatuur te krijgen. Dus toen Lando stopte, had Max de banden in een window zitten en kon hij een gat van drie seconden slaan in sector 1. Die timing was cruciaal."