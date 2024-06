Horner sneert terug naar Mercedes: "We hebben hun update verslagen"

Het team van Red Bull Racing kende afgelopen weekend een goede race. Max Verstappen kwam als winnaar bovendrijven in Canada, maar hij moest hier wel voor vechten. Mercedes was ook sterk, en Christian Horner vond dat niet bijzonder. Hij kon het niet laten om te reageren op een eerder sneertje van de Duitse concurrent.

Verstappen moest afgelopen weekend echt vechten voor zijn zege. Op de natte baan kreeg hij stevige concurrentie van Lando Norris en Mercedes-coureur George Russell. Na een aantal zware weekenden, leek Mercedes dit weekend terug te keren aan de kop van het veld. Technisch directeur James Allison deelde in Canada ook nog een kleine sneer uit aan Red Bull, door te stellen dat hun update eerder een downgrade is.

Red Bull-teambaas Christian Horner was heel erg tevreden met de zege van Verstappen. Hij liet aan de internationale media weten dat hij het niet vreemd vond dat Mercedes zo snel was: "Mercedes doet het altijd goed op 'groene' circuits en er zijn hier niet veel hogesnelheidsbochten. Wellicht kwamen daarom hun sterke punten naar boven. In de komende races gaan we zien of het echt om vorm gaat, of dat het een eenmalige uitschieter was." Over de woorden van Allison wilde Horner ook wat kwijt: "We hebben hun update verslagen met onze downgrade, dus het was een mooie race om te winnen."