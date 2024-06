Perez ontvangt gridstraf vanwege doorrijden na spin

Sergio Perez kende een rampzalige race in Canada. Na een slechte kwalificatie wist hij zich niet naar voren te vechten, en uiteindelijk viel hij uit na een ongelukkige spin. Dat kreeg nog wel een staartje, want Perez reed door met een beschadigde auto. Dit levert hem een fikse straf op.

De stewards wilden Perez en Red Bull Racing namelijk nog eventjes spreken over dat moment. Na zijn spin reed Perez namelijk verder met een kapotte achtervleugel. De stewards waren streng en ze gaven Red Bull een boete van 25.000 euro en Perez een gridstraf van drie plaatsen voor de volgende race. Red Bull gaf toe dat ze Perez het advies gaven om door te rijden, want ze wilden geen Safety Car veroorzaken. Voor Perez is het een nieuwe klap na een rampenweekend.