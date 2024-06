Wolff niet te gretig: "Zege was te veel van het goede"

Het team van Mercedes kende een goede race in Canada. George Russell vocht voor de zege, maar hij maakte net te veel foutjes. Hij kwam als derde over de streep, en dat leverde hem een podiumplaats op. Teambaas Toto Wolff was in ieder geval heel erg tevreden met het resultaat.

Russell startte de race op de pole position, en bij de start wist hij de leiding te behouden. Hij vocht daarna een strijd uit met Lando Norris en Max Verstappen, maar hij kon ze niet verslaan. In de slotfase ging hij de strijd nog volledig aan met Oscar Piastri, maar dat wist hij ook niet te winnen. Russells teamgenoot Lewis Hamilton kwam als vierde over de streep, en dat zorgde voor trots bij Mercedes.

Mercedes-teambaas Toto Wolff was enorm in zijn nopjes met het resultaat van het team. De Oostenrijker sprak zich na afloop uit bij Sky Sports: "Een zege was misschien net iets te veel van het goede, en we droomden even van iets toen we op de harde band reden en George een goede pace had. Misschien dachten we er een seconde aan, maar we moten niet te gretig zijn. Of George te veel fouten heeft gemaakt? We hadden een briljante race, maar we hadden ook een paar dingen kunnen vermijden. We kijken naar de positieve punten. De auto heeft een stap gezet en de onderdelen gaan de juiste kant op."