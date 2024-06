Sainz gevleid door complimenten Vowles

Het is geen geheim dat het team van Williams interesse heeft in de diensten van Carlos Sainz. Teambaas James Vowles sprak zijn interesse in Canada hardop uit. Sainz is gevleid door de mooie woorden van Vowles, maar hij benadrukt dat hij nog geen besluit heeft genomen.

Sainz vertrekt na dit seizoen bij het team van Ferrari. De Italiaanse renstal heeft voor 2025 Lewis Hamilton gecontracteerd, en Sainz is op zoek naar een nieuw avontuur. In de afgelopen maanden werd hij in verband gebracht met Mercedes, Red Bull, Audi en recent ook Williams. Aangezien Red Bull en Mercedes geen opties meer zijn voor hem, lijkt Sainz nu te moeten gaan kiezen tussen Audi en Williams.

Bij Williams barsten ze van de ambitie en teambaas Vowles sprak dat gevoel dan ook uit in Canada. Sainz is gevleid, zo laat hij weten aan de internationale media: "Ik waardeer de interesse van James en zijn mooie woorden richting mij. Je kan hetzelfde zeggen over hoe ik me voel over hem en zijn team, maar de realiteit is dat ik nog niet heb gekozen waar ik volgend jaar ga rijden. In mijn hoofd wil ik me nu nog focussen op de gevechten om de podiumplekken en de zeges die ik nu elk weekend heb. Het is heel moeilijk om naar de toekomst te kijken als je een belangrijk weekend voor de deur hebt staan."