Sainz baalt: "Hier wil je als Ferrari zijnde niet staan"

Carlos Sainz kende gisteren een waardeloze kwalificatie in Canada. De Spanjaard hoopte mee te kunnen vechten om de pole position, maar hij kwam uiteindelijk niet verder dan de twaalfde tijd. Sainz stelt dat dit niet de positie is waar je als Ferrari wil staan.

Sainz en zijn teamgenoot Charles Leclerc behoorden tot de grootste verrassingen van de kwalificatie. Het ging hier wel om een negatieve kwalificatie, want iedereen had ze vooraan het veld verwacht. In de moeilijk in te schatten omstandigheden ging Ferrari echter de fout in. Ze kozen niet voor de juiste bandenstrategie, maar de bolides van de rode brigade waren ook niet snel genoeg.

Sainz was vanzelfsprekend niet blij met zijn twaalfde tijd. Na afloop probeerde hij zijn emoties over dit resultaat dan ook uit te leggen aan Sky Sports: "De realiteit is dat het vandaag op ieder punt veel te krap was. Dat betekende dat zodra je dingen niet perfect uitvoert, je er in Q2 uitvliegt. Dat is niet waar je als Ferrari wil staan." Volgens Sainz was er gewoonweg niet genoeg grip, hij wijst naar de strategische keuze van Ferrari: "Ik denk dat als we alles perfect hadden gedaan, we niet aan het begin van Q2 al met de nieuwe band hadden moeten rijden. Als we een iets betere laatste bocht hadden gehad, dan was Q3 wellicht haalbaar geweest."