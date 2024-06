Verstappen naar de stewards en moet vrezen voor tweede startplaats

Max Verstappen reed vandaag de tweede tijd in de kwalificatie in Canada. Normaal gesproken zou hij dan ook vanaf de tweede plaats starten, maar dat is nog helemaal niet zeker. Verstappen moet zich namelijk bij de stewards melden voor een opvallende vergrijp.

Tijdens de tweede kwalificatiesessie werd namelijk duidelijk dat Verstappen zich niet had gehouden aan de instructies van de wedstrijdleiding. Verstappen heeft deze instructies mogelijk overtreden in de pitlane. De wedstrijdleiding eist namelijk van de coureurs dat ze keurig aansluiten in de rij auto's bij het verlaten van de pits. Dat heeft Verstappen mogelijk niet gedaan, en daarom moet hij zich melden.