Perez weet wat hij moet doen in Canadese kwalificatie

De kwalificatie op het Circuit Gilles Villeneuve staat op het punt van beginnen. Met regen in de lucht kan er van alles gebeuren, en de coureurs zijn zich daar ook van bewust. Volgens Sergio Perez is het belangrijk om op het juiste moment de baan op te gaan.

Op de vrijdag vielen de eerste twee vrije trainingen nogal in het water. In de eerste training ging het licht pas na twintig minuten op groen, omdat er zoveel regenen was gevallen dat er op sommige punten op de baan enorme plassen lagen. Ook in de tweede vrije training regende het, en moesten de coureurs gokken wat het beste moment was om meters te maken. Het is de verwachting dat het straks ook kan gaan regenen, dus alle druk ligt op de schouders van de strategen en de coureurs.

De wisselvalligheid van het weer kan voor een interessante sessie zorgen. Red Bull Racing-coureur Sergio Perez laat aan F1 TV weten wat hem te doen staat: "Ik denk dat het tijdens de kwalificatie belangrijk is om op het juiste moment de baan op te gaan. We zagen al dat er behoorlijk wat veranderingen waren als je niet in de juiste ronde pushte en dat kon een behoorlijk verschil maken. Er zijn een paar dingen aan de auto die we willen aanpassen en we hebben een goed idee waar we die veranderingen moeten aanbrengen."