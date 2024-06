Marko bevestigt clausules in nieuw contract Perez

Sergio Perez reisde met een goed gevoel af naar het Circuit Gilles Villeneuve. De Mexicaan verlengde eerder deze week zijn contract bij Red Bull Racing met twee jaar. Helmut Marko is daar tevreden mee, maar hij stelt dat het contract zeker bepaalde clausules bevat.

Het hing al geruime tijd in de lucht dat Perez zijn contract bij Red Bull zou gaan verlengen. Er was veel interesse in zijn stoeltje, maar de kopstukken van de Oostenrijkse renstal wezen vooral naar Perez. Toch was er ook kritiek, want Perez heeft in de afgelopen maanden niet bepaald mooie dingen laten zien. Hij kan Max Verstappen amper bijhouden, en hij kan hem ook geen rugdekking meer geven.

Continuïteit

Red Bull-adviseur Helmut Marko kreeg in Canada voor het eerst de kans om uitgebreid te reageren op het nieuwe contract van Perez. De Oostenrijker legt de zaak uit aan Motorsport.com: "We wilden de continuïteit in het team waarborgen. Max en Checo hebben een goede relatie en een goed begrip van elkaar, waardoor ik het een logische keuze noem. Checo levert. Hij heeft zo zijn ups en downs, maar hij is nog steeds een heel erg snelle coureur."

Clausules

Perez tekende een tweejarige deal waardoor hij tot en met 2026 actief zal zijn voor Red Bull. Dit zorgde voor vragen, want gaat het om een contract van twee jaar, of een deal van één-plus-één jaar. Marko doet daar niet moeilijk over: "Formule 1-contracten altijd clausules. Maar in algemene zin is het een tweejarig contract. Het helpt dat we samen kunnen toewerken naar de regels van 2026. Hij heeft veel kennis en ervaring, al is het allerbelangrijkste dat we de best mogelijke informatie van beide coureurs krijgen, zodat we als team competitief kunnen zijn."