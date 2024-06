Hamilton enthousiast: "Auto voelde heel sterk aan"

De eerste dag van het raceweekend in Canada viel bijna letterlijk en figuurlijk in het water. Door de regenval konden de teams hun programma's niet echt afwerken. Lewis Hamilton kende een goede dag, en hij reageerde dan ook heel positief na afloop van de tweede vrije training.

De eerste vrije training in Montreal werd sterk beïnvloed door de regenval. Pas na twintig minuten mochten de coureurs de baan op komen. Hamilton sloot de training uiteindelijk met de vierde tijd af, en hij had er zoveel mogelijk uit kunnen halen. In de tweede vrije training was het weer ook wisselvallig. Hamilton kwam niet verder dan de zevende tijd, maar ook hier speelde de regen zeker een rol.

Na afloop van de vrije trainingen was Hamilton best positief. De Britse zevenvoudig wereldkampioen sprak zich tevreden uit in het persbericht van Mercedes: "Het voelde vandaag geweldig aan. Ik stond echt te popelen om de baan op te gaan, het maakte me niets uit wat de omstandigheden zouden zijn. Ik was blij dat we onze tijd op de baan konden maximaliseren, en dat heb je nodig op dit soort circuits. Het draait erom dat je je pace kan opbouwen. Vandaag was het ook belangrijk om de omstandigheden en de nieuwe laag asfalt te leren begrijpen. De auto voelde sterk aan en ik kon net niet de finish bereiken, anders was dat mijn snelste rondje geweest."