Zware teleurstelling bij Verstappen: "Helaas niet zoveel gereden"

Max Verstappen kende vandaag een teleurstellende vrijdag op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal. Op het Canadese circuit kon hij niet veel rijden door de regen, en pijnlijke motorproblemen. Verstappen baalt, want hij had graag meer meters gereden met zijn RB20.

Verstappen heeft een lastige maand achter de rug. In Miami, Imola en Monaco ging het immers niet helemaal naar wens voor Red Bull. In Canada wil men nu sportieve revanche nemen, maar op de vrijdag lukte dat zeker niet. In de eerste vrije training zorgde de regen ervoor dat er weinig meters konden worden gereden, en in de tweede vrije training waren er grotere problemen. Verstappen kon amper rijden vanwege elektrische problemen.

Verstappen rook een rookgeur en hij parkeerde zijn auto in de pitbox. Hij had eerder op de dag een nieuwe Power Unit gekregen, en deze problemen komen dan ook niet gewenst. Bij Verstappen.com spreekt hij zich teleurgesteld uit: "Helaas hebben we niet veel kunnen rijden. Ze vroegen me naar binnen te komen vanwege elektrische problemen die ze op dit moment aan het onderzoeken zijn. Ik had graag meer gereden vandaag, maar het belangrijkste is dat we erachter komen wat er met de auto aan de hand is en wat dit voor consequenties heeft voor dit weekend, en de rest van het jaar."