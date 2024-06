Brown hoopvol: "Zie niet in waarom we niet snel zouden zijn"

De eerste twee vrije trainingen in Canada hebben voor weinig duidelijkheid gezorgd. Er viel regen, waardoor het niet helemaal duidelijk is hoe de verhoudingen liggen. McLaren-CEO Zak Brown tast in het duister, maar hij durft wel te zeggen dat zijn team snel is.

McLaren kwam in de afgelopen maand goed voor de dag. Ze wonnen met Lando Norris in Miami, en ze presteerden goed in Imola en Monaco. In de eerste twee vrije trainingen in Canada wisten Norris en Oscar Piastri zich goed door de regen heen te bewegen. In de eerste training noteerde Norris zelfs de snelste tijd, terwijl beide oranje bolides niet in de top tien eindigden in de tweede vrije training.

Aangezien het in beide sessies regenden, en er amper een normaal programma kon worden afgewerkt, weet niemand precies hoe de verhoudingen liggen. Ook Brown durft hier niets over te zeggen, bij Sky Sports blijft hij wel hoopvol: "Er is geen reden te verzinnen waarom wij niet competitief zouden zijn, dat zijn we al het hele seizoen. In de laatste drie races waren we enorm sterk, dus ik zie niet in waarom dat hier niet zo zou zijn. Met de wisselende weersomstandigheden, wordt het belangrijk om ergens op de juiste plek op de juiste tijd te zijn."