Verstappen maakt zich geen zorgen: "Hadden deze problemen al langer"

Max Verstappen en Red Bull Racing hebben een zware maand achter de rug. In Monaco werd het team twee weken geleden verslagen, en dat kwam mede door de bekende problemen met het gestuiter. Verstappen verwacht dat het uiteindelijk allemaal goed komt.

Verstappen begon goed aan het seizoen met zeges in Bahrein, Saoedi-Arabië, Japan en China. Begin vorige maand zakte de prestaties iets in, en vooral in Imola en Monaco had Verstappen het moeilijk. De RB20 leek niet goed om te kunnen gaan met de kerbstones en de hobbels, en dat was een groot probleem. Het zorgde voor frustratie, en de teams van McLaren en Ferrari konden dichterbij komen.

Limieten

Iedereen vraagt zich af hoe de verhoudingen zullen liggen in Canada. Verstappen blijft kalm en hij verwacht dat alles goed komt. Eenmaal aangekomen in de paddock, spreekt hij zich uit bij Sky Sports: "Ik zou dit geen blip willen noemen. Het is gewoon zo dat we moeten omgaan met de limieten waar we tegenaan lopen met de auto op de kerbs en de hobbels. We hebben dit al heel lang, het is niets nieuws. Maar als andere teams dichterbij komen, dan worden de problemen duidelijker. We weten dat we het moeten verbeteren."

Grip

Verstappen kijkt met een frisse blik naar het huidige raceweekend in Canada. Hij stelt dat het team goed heeft doorgewerkt na het weekend in Monaco, en hij probeert de problemen zo duidelijk mogelijk uit te leggen: "De auto absorbeert de kerbs en de hobbels niet op de manier zoals het zou moeten zijn. Daar moeten we aan werken. Als je over de kerbs en de hobbels blijft springen, heb je natuurlijk geen grip. De wielen zijn immers in de lucht! Daar verloren we veel tijd in Monaco."