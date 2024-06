Red Bull gaat niet haasten en houdt zich aan ontwikkelingsplan

Het team van Red Bull Racing is afgelopen maand bijgehaald door Ferrari en McLaren. De Oostenrijkse renstal heeft niet langer een grote voorsprong, maar ze laten zich niet afleiden. Volgens Paul Monaghan houdt Red Bull gewoon vast aan hun ontwikkelingsplan, en komen ze niet extra snel met updates.

Red Bull begon het huidige seizoen op dezelfde manier waarop ze het vorige seizoen hadden afgesloten. Ze waren oppermachtig en Max Verstappen reed haast rondjes om zijn concurrenten heen. Afgelopen maand heeft Red Bull hun voorsprong echter ingeleverd. In Miami, Imola en Monaco werd duidelijk dat de teams van Ferrari en McLaren het gat aardig hebben gedicht.

Red Bull-coureur Sergio Perez luidde in Monaco de noodklok en hij stelde dat het team snel een grote update nodig heeft. Hoofdengineer Paul Monaghan reageert grappend als hij door Motorsport.com wordt geconfronteerd met de woorden van Perez: "Nou, mooi dat hij ons even informeert! Ik zal daar eens met hem over gaan praten! Zoals ik eerder heb gezegd zijn de grootte van de updates en hoe die aerodynamisch werken niet per se af te lezen aan hoe groot ze visueel lijken te zijn. We hebben geen auto die veel snelheid tekortkomt of waarmee we moeten experimenteren met grote veranderingen. Nee, we hebben in mijn optiek een competitieve auto en we weten hoe die werkt. We hoeven dus niet te twijfelen aan ons ontwikkelingsplan."